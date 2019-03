Ashley Tisdale, ¡hasta el moño de los fotógrafos!

VAYA GENIO SE GASTA LA ACTRIZ

Ashley Tisdale no tenía el día para fotos... Iba ella tan campante por la calle, con su moño y su cartera debajo del brazo camino de la tienda donde se compra sus cremitas, cuando divisó a una cámara. El mal genio se apoderó de la actriz y se enfrentó al fogógrafo, hasta tal punto que buscó refugio en dos ‘guaradaespaldas’ para que no la siguieran acosando... Ashley, si es que si no eres tú tu propia paparazzi gracias a las redes sociales... ¡te irritas!