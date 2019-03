Ashley Tisdale, enamorada de nuevo

UN CLAVO SE SACA CON OTRO CLAVO

A Ashley Tisdale no le ha costado mucho encontrar sustituto para su ex, Scott Speer. Hace unas semanas se la vio muy bien acompañada de un misterioso hombre. Pues bien, ya sabemos quién es el chico en cuestión: se llama Martin Johnson, es el líder de la banda ‘Boys Like Girls’ y la nueva conquista de la actriz.