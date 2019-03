Ashley Greene habla claro sobre sus fotos desnuda y su relación con Demi Lovato

Ashley Greene se confiese en la revista Allure. Hay muchos detalles de su vida que generan mucha expectación, y por ello ha querido hablar. Desde sus fotografías desnuda (filtradas en 2009) hasta su relación con Joe Jonas, la cual llevó a Demi Lovato directa a un centro de rehabilitación, pasando por una supuesta relación con el actor Gerard Butler....

Greene ha aprovechado para desquitarse y poner las cosas claritas en todos estos asuntos. Porque el tema de sus fotos robadas le hicieron pasar un mal momento, pero, según cuenta ella misma, encontró apoyo en su familia. “Uno de los miembros de mi familia me dijo: ‘Ashley, le pasa a más gente… Eres famosa”, comenta.

Sobre el tema de Demi Lovato, Ashley es contundente: “Estoy muy contenta de que ella esté bien. Nunca hemos tenido ningún problema, pero… ya sabes, esto va a seguir siendo noticia. A Jennifer Aniston siempre se le pregunta por Angelina Jolie”, afirma en Allure.

De Joe Jonas no dice mucho. No sabemos si le echa de menos o no… Pero sí ha querido dejar claro que ella y Butler no tuvieron nada de nada: “Él es muy atractivo pero creo que es demasiado mayor para mí”. ¿Habrá sido sincera en todo lo que ha dicho a la conocida publicación?