Ashley Greene busca un hombre fuerte y que le apoye, mostrando lo mejor de sí misma

Ashley Greene, más conocida como Alice Cullen en 'Crepúsculo', desvela sus más íntimos secretos y propósitos personales en la revista americana 'Manhattan'. Ella tiene claro todo lo que busca en un chico:“Necesito un hombre fuerte que me apoye y me ame”, cuenta Ashley para la publicación. Y puestos a pedir, que sea de la industria cinematográfica, porque según cuenta "es muy difícil tener una relación con alguien que no ha pasado por lo mismo".

Recordemos que la bella actriz morena dejó recientemente a su pareja, el actor y músico, Reeve Carney, pero asegura estar contenta de poder disfrutar su vida de soltera en Nueva York, la ciudad que saca lo mejor de ella: “Me gusta su energía, es artística e inspiradora”.

Un momento muy especial el que vive a sus 25, ya que además de haber encontrado la estabilidad emocional como asegura haber hecho, lleva triunfando cuatro años gracias a la saga Crepúsculo. Cuatro maravillosos años llenos de pasión vampiresca de la mano de Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner y que han dado un giro completo a su vida, como ella ya pronosticó cuando le dieron el papel de Alice. "Esto va a cambiar el resto de mi vida para siempre", dice emocionada.

Tal es el éxito que ha cosechado junto a sus compañeros de reparto, que aún se sorprende cuando recuerda momentos vividos con los fans. "Yo estaba en Suecia de gira con Rob el año pasado y, literalmente, tuvo que ser introducido por la parte trasera porque los fans se emocionaron tanto que se convirtió en un peligro”.

Y es que, sin duda alguna, este fenómeno llamado 'Crepúsculo' ha creado un pasado, presente y futuro para todos sus protagonistas y para Ashley ha significado la oportunidad de poder dedicarse a su pasión y seguir interpretando grandes papeles, inspirándose en actrices de la talla de Cate Blanchett o la clásica Audrey Hepburn.