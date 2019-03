Arnold Schwarzenegger reaparece muy rejuvenecido

Como por arte de magia, el rostro de Arnold Schwarzenegger se ha despedido de las arrugas y los pliegues para lucir terso y mucho más joven. Las imágenes del actor en el rodaje de 'Why we're killing Gunther' se han hecho virales y no por los dotes interpretativos de 'Terminator' sino por su tupé y su nueva cara.

Además, el intérprete también se habría hecho un injerto de pelo por lo que el cambio ha sido espectacular y esta vez la lengua viperina de los usuarios de las redes sociales han aplaudido el nuevo look de Schwarzenegger, ya que se habría quitado 20 años de encima en un abrir y cerrar de ojos.

Las fotos del actor han sido captadas en Vancouver donde está rodando la película anteriormente mencionada donde se mete en el papel de un entrenador de hockey. El estreno será en 2017 y supondrá el regreso a la gran pantalla de Schwarzenegger después de que este año no lo hayamos visto en acción.