Arnold Schwarzenegger encuentra el amor en una jovencita de 25 años

El culebrón Schwarzenegger parece que había llegado a su fín… ¿o no? Ahora parece que en la historia vuelve a aparecer una nueva protagonista. Y es que, según cuentan los medios estadounidenses, ahora que parecía que Arnold Schwarzenegger y Mariah Shiver estaban llegando a una tregua y algunos hablaban de posible reconciliación… ¡¡Arnold se ha buscado una churri!!

Y no una novieta cualquiera, no. El ex gobernador de California se habría buscado una jovencita, para seguir la moda de tantas celebrities de tener una ‘toy girl’. Tras el escándalo en el que se vio inmerso, tras descubrirse la relación que mantuvo con una de sus asistentas del hogar, con paternidad añadida e infidelidad para la pobre Mariah… Schwarzenegger vuelve a sacar sus armas de seducción.

La chica, de 25 añitos, habría sido vista junto al actor en un restaurante de Hollywood. Según comentan testigos del encuentro, Arnold, de 64 años, y la morena habrían estado media cena besándose… Al salir del local, el ex de Shiver salió solo y fue ‘interrogado’ por la prensa que allí se agolpaba, pero de su boquita no salió ninguna confirmación del romance.

Esto parece ser sólo el principio de algo que en las próximas semanas podría confirmarse. De ser así, Schwarzenegger comenzaría nueva etapa sentimental tras haber puesto fin a sus 25 años de matrimonio en mayo de 2011, cuando su esposa decidió abandonar su hogar al aparecer informaciones que aseguraban que el actor tenía un hijo secreto, nacido una década atrás y fruto de una relación con una persona que formaba parte del servicio del matrimonio.