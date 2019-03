Ariel Winter se somete a una reducción de pecho

A pesar de la seguridad con la que se paseaba por las alfombras rojas, Ariel Winter, de 17, lleva años acomplejada por el tamaño de sus senos. Por este motivo, la actriz que da vida a Alex Dunphy en 'Modern Family' ha decidido dar el paso de pasar por el quirófano para someterse a una cirugía de reducción de pecho.

Harta de no encontrar ropa de su talla y de los continuos dolores de cuello y espalda, la joven pasó por la mesa de operaciones el pasado 4 de junio después de tomar la decisión junto a sus médicos. "Era muy doloroso. Tenía ya problemas de espalda. No podía permanecer erguida durante mucho tiempo. Empezó a dolerme tanto que ya no aguantaba. Había discutido con mis médicos sobre la reducción desde hace años, hasta que te dije que lo había pensado bien y mi doctor me dijo: 'Tu espalda te lo va a agradecer'", ha declarado la actriz en la versión americana de la revista Glamour.

Apenas unos pocos familiares conocían la noticia del paso de Ariel por el quirófano, noticia que sus compañeros de reparto, a pesar de la estrecha relación existente entre ellos, recibieron al retomar la grabación de la galardonada serie. "Lo hice por mí misma. Ni siquiera soy capaz de describir en palabras lo genial que me siento al encontrarme tan bien", les dijo a sus compañeros entonces.