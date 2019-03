Ariel Winter responde a las críticas por su polémico vestido de graduación

Ariel Winter publicó una foto el día de la fiesta de su graduación con un sexy vestido muy parecido al que Kylie Jenner lució hace unas semanas. Las críticas contra la actriz no han tardado en llegar ya que muchos usuarios consideran que a la menor del clan Kardashian-Jenner le queda más elegante.

Además, los detractores de Winter aseguran que es demasiado ajustado y no le favorece a su cuerpo. La actriz ha estallado contra aquellos que han criticado su cuerpo y ha respondido con las siguientes palabras en las redes sociales: "Conoce tu valor. Recuerda quien eres. Quiérete. Tú eres perfecta". Además, la actriz de 'Modern Family' no dudó en utilizar el sentido del humor y decir que a quien no le guste el vestido que no lo compre.

Aunque las críticas se cebaron con la actriz, también hubo miles de mensajes apoyando a Winter y asegurando que le favorecía mucho el vestido. Ariel agradeció a su familia y a sus amigas por la fiesta que le prepararon.