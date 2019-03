Ariel Winter posa con el nuevo look para su próxima película 'Dog Years'

Ariel Winter, conocida por su papel de Alex Dunphin en Modern Family, ha querido adelantar cómo podría ser su look en su última película 'Dog Years'. La actriz ha querido que sus seguidores conozcan un poco más de su nuevo personaje del que todavía no se conocen muchos detalles. Pero con su juvenil y atrevido outfit, pantalones cortos y crop top, hace presagiar que será la chica sexy y un poco rebelde.

Aunque la mayoría de comentarios eran positivos, las críticas por su atuendo no se han hecho esperar. Por esta razón, Winter decidió publicar otra imagen donde se podía leer: "No hay que avergonzar a las niñas por enseñar su cuerpos, más bien, hay que enseñar a los niños a no convertirlas en objetos sexuales".

La actriz compartirá protagonismo con Burt Reynolds. Winter será la empleada del actor en la película ya que se convertirá en su chófer. Seguro que la participación en esta película supone un gran paso en la carrera de Ariel.