Desde hace tiempo Ariel Winter, la intérprete estadounidense de 21 años conocida por su papel de Alex Dunphy en 'Modern Family', ha intentado mostrar reiteradamente a través de su cuenta de Instagram que ya ha dejado de ser una niña. Después de pasar por quirófano, para someterse a una reducción de pecho, el estilo de Ariel Winter cambió sorprendentemente. Y es que la actriz por fin se sentía cómoda con su cuerpo...

Un cambio con el que progresivamente parece haberse convertido en una hermana más del famoso clan Kardashian, y es que ahora no sabes si es Ariel Winter o Kylie Jenner… Parece que la actriz de 'Modern Family' ha encontrado en la menor de las Jenner su fuente de inspiración.

En 2016, durante la alfombra roja de los Premios Emmy, Ariel Winter lució un vestido muy similar, sino idéntico, al que llevó Kylie Jenner en la Semana de la Moda de Nueva York tan solo unas semanas antes. Y es que incluso se ha llegado a especular con la posibilidad de que Kylie ya está un poco cansada de que la copie Ariel...

Y es que si todavía no ves claro este parecido, la última foto que ha compartido la actriz no deja lugar a dudas. Y es que en la foto no sabes si es ella o la mismísima Kylie Jenner. ¡Una foto muy típica dentro de las Kardashian!

