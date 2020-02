Han sido muchos los que han sido testigos del radical cambio físico que ha experimentado Ariel Winter durante este tiempo debido a la depresión que tuvo que hacer frente durante el pasado año. Y así lo reveló la propia intérprete de 'Modern Family' vía stories de Instagram ante la creciente preocupación de todos sus seguidores: "Durante años he estado tomando antidepresivos, que me hicieron ganar un peso que no podía perder. Daba igual lo que hiciese. Siempre fue muy frustrante para mí porque yo quería ponerme en forma y sentir que el ejercicio que estaba haciendo daba sus frutos, pero nunca me sentí así. Lo acepté y seguí adelante. A raíz de ahí comencé con una nueva medicación, el cambio me hizo perder al instante todo el peso que antes no podía perder simplemente devolviéndome un metabolismo. Eso fue muy inesperado".

De lo que no cabe duda, es que la actriz está ahora más recuperada, e ilusionada que nunca y así lo ha revelado en numerosas ocasiones.

Sin embargo, lo que nos ha sorprendido, es que después de su última publicación de Instagram, los comentarios se han centrado, nuevamente, en su aspecto y no en el juego de habilidad física y mental que Ariel ha conseguido: 'La Jenga'. Un juego que requiere una gran destreza para alcanzar esa altura.

"¡No respiré mientras se tomaba la foto par que no se cayera!", las respuestas se han centrado, en su mayoría, alrededor del físico de la actriz: "Increíble lo guapa que estás", "Una sonrisa increíble" o "Preciosa", son algunos de los comentarios que pueden leerse junto a la foto.

Este 2020 será un año extraño para la actriz, ya que la serie que le ha dado la fama, 'Modern Family', llega a su final. Y es que la joven de 22 ha estado toda una década grabando la serie y a pesar de la tristeza de despedir esta etapa, está "contenta de todo lo que está por venir".

