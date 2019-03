Ariel Winter es insultada por internet tras publicar una foto suya en biquini en Instagram

A veces las celebrities son víctimas por las redes sociales de insultos o comentarios que en muchas ocasiones son bastantes molestos u ofensivos. La última en recibir uno de estos ataques por internet ha sido la actriz de 'Modern family', Ariel Winter. La intérprete subía hace unos días una fotografía suya acompañada de sus dos sobrinas pequeñas donde aparecía en biquini durante sus vacaciones. Nada hacía pensar que tal inocente imagen sería el foco de algunos comentarios bastante desagradables, donde insultaban a Ariel e insinuaban que ella estaba buscando algo al subir la foto en biquini.

La joven indignada con estos mensajes decidió responder a estas duras críticas subiendo otra foto en la misma red social con un discurso donde salía en defensa de las mujeres: "¿Quién iba a saber que una foto inocente con mis sobrinas se convertiría en esto? La altura de la falda de una chica o lo que sea que ella lleve, no implica lo que está pidiendo. Me pone enferma que, a los 17 años, una foto mía con mis sobrinas está sugiriendo que estoy "pidiendo algo"".

Además, resaltaba en el comentario que ella no suele responder a tales mensajes que la gente pone en internet pero en esta ocasión lo hacía por las chicas y para que no se sientan mal por la ropa que quieran llevar: "Esto es para las chicas que son intimidados constantemente ya sea en internet o en la escuela… Usted no está pidiendo nada, porque de lo que lleve puesto está expresándose a sí mismo y nadie merece ser criticado por lo que lleve puesto. TÚ ERES HERMOSA. Las chicas tienen que permanecer juntas!!!!!!".

Ariel ha demostrado con esta actuación, y en muchas otras anteriores, que para ser tan joven es una de las actrices más madura del momento. ¡Enhorabuena por tus palabras Ariel!