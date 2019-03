Ariel Winter se hace un nuevo tatuaje en una zona que no imaginas

A pesar de que Ariel Winter ya luce varios tatuajes en su cuerpo, en esta ocasión la actriz de 'Modern Family' ha elegido una zona que ha hecho que a muchos les entren los calores…

La intérprete ha decidido realizar su tatuaje número 11 en su trasero.

Un tatuaje que se ha hecho como muestra de amor a su novio, Levi Meaden. "Loves risks everything and asks for nothing (El amor lo arriesga todo y no pide nada)", recoge la frase que Ariel ha decido tatuarse en uno de su glúteos y que ha compartido en su cuenta de Snapchat.

¿Qué pensará su chico de esta muestra de amor?