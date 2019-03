Ariel Winter explica por qué no disimuló las cicatrices de su pecho en la gala de los Premios SAG 2016

Ariel Winter ha demostrado estar encanta con la operación de reducción de pecho a la que se sometió hace meses. La actriz de 'Modern Family' acudió a los Premios SAG 2016 con un precioso vestido largo en negro con escote corazón y con toda la espalda al aire, un diseño que dejaba apreciar las cicatrices de la operación.

Y es que aunque la actriz pudo recurrir a maquillajes para cubrirlas y que así pasasen desapercibidas, es la propia Ariel quien está decidida a no esconderlas.

Tras muchos comentarios, fue la propia intérprete quien confesó por qué no oculta sus cicatrices a través de Twitter: "Chicos, hay un motivo por el que no trato de esconder mis cicatrices. Son parte de mí y no estoy avergonzada de ellas en absoluto". ¡Ole! Si es que no hay nada mejor que quererse y aceptarse uno mismo…