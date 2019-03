Ariel Winter, criticada por copiar el vestido de Kylie Jenner en los Premios Emmy 2016

Solo hizo falta que Ariel Winter pusiese un pie en la alfombra roja de los Premios Emmy 2016 para que los usuarios de las redes sociales no tardasen en criticar el vestido en el que se enfundó la actriz para la ocasión. El motivo no ha sido otro que es el mismo diseño de Yousef Al-Jasmi que ha llevado Kylie Jenner, hace unos días, en la Semana de la Moda de Nueva York.

Mientras que la hermana de Kim Kardashian prefirió la versión corta del mismo y combinarlo con una chaqueta denim, la intérprete de 'Modern Family' optó por lucirlo en largo ya que la etiqueta lo requería. Pero si pensaba deslumbrar en la alfombra roja, lo que brilló más que los pailletes de la prenda fueron la oleada de comentarios negativos. "Ariel Winter…mal uso de las líneas…te hace muy espaldona" o "A Ariel Winter le urge un buen Fashion Stylist. Tan bonita que es pero no se sabe sacar nada de partido", son algunos de los mensajes que se pueden leer en Twitter.

Una de las últimas publicaciones de Winter en Instagram fue un mensaje directo a todos sus enemigos que suelen ofenderla en las redes sociales por su peso o por algunos de sus looks: "Cada vez que alguien me hace bullying en las redes sociales me da la oportunidad de recordarme a mí y a mis fans, una vez más, lo importante que es aceptarse a uno mismo. Le doy gracias a todas las personas que dicen cosas tan horribles en mí Instagram por darme la oportunidad de evidenciarlo", rezaba en el texto. A pesar de su intento de hacer un "alto al odio", la actriz tiene que seguir sufriendo los ataques virtuales.