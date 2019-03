Ariel Winter celebra su mayoría de edad en las redes sociales

Cumplir 18 años es uno de los momentos más importantes de la vida. Con 18 años llegas a la mayoría de edad y se produce el paso de adolescente a adulto. Este gran momento vital en todo ser humano lo acaba de disfrutar la actriz de 'Modern Family', Ariel Winter.

Ariel ha querido compartir con todos sus seguidores de Instagram este momento y justo a las 00:01 horas ha publicado un vídeo de Boomerang en la red social. En él podemos ver a la actriz muy emocionada con un aspecto muy natural: el pelo mojado, sin maquillaje y ropa de sport. Junto a la publicación comentaba escuetamente: "18", haciendo referencia a su cumpleaños.

Un poco más tarde la intérprete subía una imagen de unas flores que ha recibido como regalo y otro vídeo donde se le ve, ya vestida de fiesta con un sexy mono negro, junto a Laurent Claude Gaudette con quien se ha rumoreado que había roto su relación, aunque en la publicación salen besándose en la boca.

A sus 18 años Ariel no ha tenido una vida fácil pues lleva en la industria de Hollywood desde que era pequeña algo que le ha pasado factura en algún momento: "Me pusieron en la industria cuando tenía 4. Me encanta lo que hago, pero no sé si es una elección que habría hecho por mi cuenta", revelaba.

Además, en mayo de 2015 Ariel conseguía ser legalmente independiente de su madre, Shenelle Gray, después de que se dictaminó que abusa emocionalmente a su hija. Y en junio, la actriz se sometió a una cirugía de reducción mamaria, algo que le hizo la vida más cómoda, tal y como declaró ella.

Aun así, la actriz ha demostrado que a pesar de ser tan joven tiene una gran madurez y ha sabido llevar estos y otros temas de la mejor manera posible. ¡Muchas felicidades Ariel!