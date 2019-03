Ariel Winter, cansada de las críticas en las redes sociales: "Alto al odio"

Lejos de avivar la controversia generada a raíz de su foto disfrazada de Marilyn Monroe y en la que aparece con una ceñida falda que acentúa su trasero, Ariel Winter ha escrito un mensaje en su perfil de Instagram donde ha querido dar las gracias a todos aquellos que le envían comentarios negativos por su peso y ha declarado que "quiere a los que le hacen bullying" ya que considera que es lo que necesitan debido al odio que generan en las redes sociales.

Siempre orgullosa de su cuerpo que no duda en envolver en atrevidos looks, la actriz ha querido hacer hincapié en la importancia de aceptarse a uno mismo en el texto que ha publicado y hacer una manifestación clara contra el bullying: "Cada vez que alguien me hace bullying en las redes sociales, me da la oportunidad de recordarme a mí y a mis fans una vez más lo importante que es aceptarse a uno mismo. Le doy gracias a todas las personas que dicen cosas tan horribles en mi Instagram por darme la oportunidad de evidenciarlo. Pero la pregunta que siempre me hago cuando leo los comentarios tan maliciosos es: si son capaces de escribir esto a una persona que no conocen, qué serán capaces de deciros a vosotros mismos. Alto al odio. Acepta todo lo que eres, conoce tus defectos, porque eso te hace perfecto. Amo a mis fans y amo a quienes me hacen bullying porque lo que ellos realmente necesitan es amor".

Gran defensora de la mujer, no siempre ha estado conforme con su cuerpo ya que se sometió a una operación de reducción de pecho no solo porque no le gustaban sino también por los problemas de espalda que acarreaba: "No me sentía bien conmigo misma, todo el mundo me decía que si me había operado por la opinión de la gente pero no fue así".