Ariel Winter cambia radicalmente su look

Ariel Winter ha decidido unirse a la moda del corte de pelo que más triunfa este otoño. Una media melena (un poquito más larga que el bob) que da un aire sofisticado a las famosas que están apostando por este look.

La actriz de Modern Family sigue sorprendido con sus cambios de imagen. Y es que después de desprenderse de esa imagen de niña buena que le perseguía desde hace años, ahora Ariel se atreve con todo.

Un cambio que ha sido llevado a cabo por el estilista Tim Dueñas del salón de belleza Nine Zero One quien compartió la imagen en su cuenta personal de Instagram desvelando así el nuevo look de Ariel.