Ariel Winter, atacada por sus vecinos de una forma muy sucia

Ariel Winter, la actriz de 'Modern Family', había alquilado una casa a través de la famosa aplicación Airbnb, pero parece que sus vecinos no estaban muy contentos con su llegada ya que tras llegar de tomar algo por ahí, la pareja se encontró el jardín lleno de heces.

"Vuelvo de comer y me encuentro excrementos en toda la parte delantera de la casa en la que me alojo. Os encontraré con las cámaras y os enteraréis", "Todavía no me creo que alguien haya lanzado (emoji de excremento) por todo mi Airbnb… Tío, solo he venido a relajarme. Nunca he estado tan contenta de volver a mi casa", escribía en otro tuit y finalmente añadía: "También tengo que decir que…a pesar de toda esta (emoji de excremento) literalmente, @LeviMeaden es mi roca y no podría ser más afortunada. Te amo".

Un hecho muy asqueroso que la intérprete ha querido denunciar a través de su cuenta de Twitter.