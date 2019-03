Ariel Winter aclara que se operó el pecho porque le estaba afectando psicológicamente

Para Ariel Winter tener tanto pecho siendo tan joven era un auténtico calvario, motivo por el que decidió reducírselo y conseguir una mejor calidad de vida. La operación se produjo el pasado verano y en la última gala SAG, premios del Sindicato de Actores, hace un mes, mostraba parte de sus cicatrices a través del vestido que llevaba. Desde entonces las críticas se han cebado con la actriz y no paran de reprocharle que se haya operado el pecho. Así, Ariel, cansada de las críticas, ha escrito una carta pública donde explica los motivos de su intervención.

"Tenía 13-14 años, pero parecía que tenía 19. De repente, la gente dejó de querer hablar sobre mi trabajo; sólo querían hablar de mi escote", empieza diciendo. "Mi vida cambió en un verano. Cuando volví para rodar la tercera temporada de 'Modern Family' me di cuenta de que parecía totalmente distinta a cuando acabamos la segunda temporada. De pronto, apenas medía más de metro y medio y llevaba sujetadores de copa F", continua con su relato.

La actriz además ha contado algunas anécdotas con las que le ha sido muy difícil lidiar: "Empecé a recibir mensajes de fans masculinos adultos y dejémoslo en que eran repugnantes". "Cuando me operé para reducir los pechos el año pasado no lo hice por los crueles comentarios online. No fue porque no me gustaba mi aspecto. Cargar con tanto peso me afectaba psicológicamente. Me sentía incómoda e infeliz. Elegí operarme por cómo me sentía, no por lo que pensara ninguna otra persona. Después, inmediatamente me sentí mucho más feliz y mejor físicamente", declaraba los duros momentos por los que ha pasado.