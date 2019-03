Ariana Grande, Irina Shayk, Paulina Rubio o Vanessa Hudgens, celebra con las famosas el Día Internacional del Beso

¿Por qué hay un Día Internacional del Beso?, te preguntarás. Pues porque fue un 13 de abril cuando tuvo lugar el beso más largo de la historia que duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, batiendo todo un récord. De ahí que en muchas ciudades se organicen concursos en este día con el fin de besarse.

Pero no piensen que se trata de beso como saludo o como preludio a las relaciones sexuales, ¡no, no, no! Este día lo que se pretende es recordar a la gente el placer que conlleva el beso en sí.

Así que haz como nuestras celebrities y ponte a lanzar besos a diestro y siniestro para festejar este ‘Kiss Day’. Besa a tus compañeros de clase o el curro, a tus amigos, a tus padres, a tus hermanos… ¿A qué esperas?



Alessandra Ambrosio, Vanessa Hudgens, Melissa Jiménez, Jessica Bueno, Adriana Lima, Irina Shayk, Paulina Rubio o Paula Echevarría ya se han puestos a mandar sus besos a diestro y siniestro.