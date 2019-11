En enero de 2017 Antonio Banderas sufrió un ataque al corazón por el que fue sometido a una intervención quirúrgica. Todo quedó en un susto y en numerosas ocasiones el actor ha hablado abiertamente de este capítulo de su vida. Sin embargo recientemente ha revelado que fue su actual novia, Nicole Kimpel, quien le salvó la vida.

Como parte de la presentación de la película 'Dolor y Gloria', Antonio Banderas ha tenido una entrevista en el programa de Jimmy Kimmel y ha contado algunos detalles del ataque al corazón que tuvo y como su novia le salvó e hizo que las consecuencias fueran reversibles.

"A mi novia le dolía la cabeza y no teníamos nada en casa para que se tomara. Entonces salió a comprar algo, un analgésico o lo que sea. Compró aspirina que es lo único que encontró, y encontró además la de cinco miligramos que creo que es la máxima. A la mañana siguiente comencé a tener los síntomas del infarto y sabía claramente lo que estaba pasando. Nicole me puso una de esas aspirinas dentro de la lengua y eso me salvó la vida", relató el actor.

Además, también ha aclarado que gracias a esto cambió su vida y sacó un lado positivo: "Tuve suerte después de todo, porque un ataque al corazón puede matarte... En cierto modo, es una de las mejores cosas que suceden en mi vida, tener un ataque al corazón, porque tuve una segunda oportunidad y algunas cosas cambiaron en mi vida desde entonces".

