Antonio Banderas y Melanie Griffith se van juntos de vacaciones con su hija Stella del Carmen

En el año 2014 saltaba la noticia de la separación entre Antonio Banderas y Melanie Griffith, una de las parejas más queridas y estables del panorama VIP. Pero, a pesar de haber roto su matrimonio y de los malos momentos vividos tras la ruptura Antonio y Melanie siguen manteniendo una maravillosa relación.

Tanto es así que hemos sido testigos a través de una imagen que ha publicado la hija que tienen en común, Stella del Carmen, donde aparecen juntos disfrutando de unos días de vacaciones en familia, tal y como resalta la joven al comentar en la foto: "Fam".

Además, en la instantánea observamos la gran complicidad que sigue habiendo entre la expareja al aparecer Melanie y Antonio juntos en un sofá con una actitud muy cercana y amistosa.

Y es que, el intérprete ya lo dejó claro hace tiempo al decir que ella y sus hijos son su familia: "He estado con Melanie hace poco desayunando y charlando. Tenemos una familia juntos, no solo nos une nuestra hija biológica, Stella, sino también Dakota, Alexander y Jesse. Mantenemos una relación muy buena", declaró el actor durante su paso por España el otoño pasado. "Tengo la fortuna de mantener una fantástica relación con mi exmujer. Es algo muy importante para mí, porque no quiero negar o ignorar veinte años de mi vida. Me niego a meterlos en un agujero y enterrarlos. Si llego a ser centenario, será un quinto de mi vida. No, no lo voy a hacer", ha dicho el artista.