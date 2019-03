Antonio Banderas y Melanie Griffith coinciden por primera vez desde su divorcio en una fiesta tras la ceremonia de los Oscar

Los premios Oscar 2015 estuvieron cargaditos de emociones. Tras la popular fiesta de Vanity Fair, muchas fueron las ex parejas que se reencontraron. Antonio Banderas y Melanie Griffith fue una de ellas. Tras anunciar su separación el año pasado, nunca habíamos visto a la pareja coincidir a ningún acto.

La relación entre los actores, según ellos mismos han contado, es buena. La actriz conocía la asistencia de su ex a la 'after party' y, ni corta ni perezosa, no quiso decir no a la invitación.

Ambos actoers fueron fotografiados por separado a la entrada del evento. Melanie asistió a la ceremonia de la Academia acompañando a su hija Dakota, quien protagoniza la película '50 Sombras de Grey'.

Banderas ha rehecho su vida con Nicole Kimpel, una mujer holandesa dedicada a las relaciones públicas. Griffith no lleva muy bien la relación de su ex con su novia y hace unos días lo dejó claro en las redes sociales: "¿Estás con mi ex? Guay, me estoy comiendo un sándwich, ¿quieres las sobras?", escribió.