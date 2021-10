Antonio Banderas explica el verdadero motivo del cambio de nombre de su hija Stella del Carmen

Más información La deslumbrante reaparición de Paloma Cuevas junto a Antonio Banderas en el Starlite de Marbella

Stella del Carmen acudió hace unas semanas a un juzgado de California para eliminar de su nombre legal el apellido de Griffith. Hasta aquí todo bien, si no fuera porque las malas lenguas se han encargado de decir que esto se debe a la mala relación que la joven mantiene con su madre, Melanie Griffith, más acentuada aún por el traslado de Stella a España para vivir junto a su padre para ayudarle en sus funciones como director.

De ahí que Antonio haya querido salir al paso dejando claro cuál es el motivo por el que su hija ha decidido quitarse el segundo apellido. Tal y como explicó la propia Stella, era simplemente una forma de recortar su nombre completo, sobre todo ahora que este va cogiendo notoriedad.

Y aunque en realidad su padre se llama José Antonio Domínguez Bandera, lo cierto es que ha querido acogerse al que utiliza su padre artísticamente, Banderas. "Se reía el otro día conmigo y me decía: 'Yo no me he quitado el nombre, solo que me parece muy largo utilizarlo todo'. No, no se ha quitado el nombre. Stella adora a su madre, por supuesto", ha querido aclarar al actor.

Además ha incidido en que la relación con su exmujer y los hijos de esta es tan buena que incluso vendrán el próximo mes de noviembre al estreno de su nuevo musical, ‘Company’: “Vendrá toda mi familia americana. Vendrá Melanie, vendrán mis otros hijos. Sí, la relación es muy buena, magnífica", ha sentenciado.

