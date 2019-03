Anne Hathaway se revela: "La fama me ha jodido"

Aunque Anne Hathaway no es mujer de muchas palabras, en esta ocasión la actriz se ha sincerado durante una entrevista para la edición británica de ELLE. Una entrevista en la que Anne ha hablado de cómo sobrelleva la fama y la locura que ha sido su primer año como casada.

Las páginas de la revista se tiñen de sinceridad al revelar la actriz su opinión sobre la fama, y es que aunque no lo parezca no todos los famosos sabes cómo llevar la fama: "¿Esto a lo que llaman fama? A mí me ha jodido la vida durante un largo periodo". Pero Anne no termina ahí, además afirma a ELLE: "No sabía cómo comportarme ni cómo asumirla, me estresaba y, a mi alrededor, la gente me decía: 'pero si sólo tienes que ser tú misma' y yo pensaba... pero, es que ya no sé quién soy".

Algo parecido le ocurrió durante el primer año de matrimonio junto a Adam Shulman: "Mi primer año de matrimonio fue una locura, fue todo tan deprisa que no me empecé a centrar y a comprender que estaba casada hasta un año después".

Una entrevista donde la actriz ha mostrado su lado más íntimo, sensible y sincero de su personalidad.