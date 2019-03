Anne Hathaway defiende en sus redes sociales el 'body shaming'

Si hace días era Renée Zellweger la que defendía la libertad de la mujer respecto a los retoques estéticos, ahora ha sido la también actriz Anne Hathaway, quien ha querido salir en defensa de la mujer y uno de los temas que más preocupan al sector femenino: el peso.

Hace cinco meses que la actriz se convirtió en madre de su primer hijo, Jonathan Rosebanks, junto a Adam Shulman. Un bebé que está cambiando a la actriz, y es que aunque la intérprete nunca ha sido muy dada a compartir su vida a través de las redes sociales, Anne ha querido utilizar el mundo 2.0 para lanzar un mensaje necesario sobre acerca del 'body shaming', esa corriente que lucha porque no nos avergoncemos de nuestro cuerpo.

"No hay que avergonzarse de ganar peso durante el embarazo (o cuando sea). No hay que avergonzarse si te lleva más tiempo del que pensabas perder peso (si es que quieres perderlo). No hay que avergonzarse de, finalmente, romper ese pantalón y hacerte tus propios shorts porque este verano tus muslos no entran en él. Los cuerpos cambian. Los cuerpos crecen. Los cuerpos encogen. Todo es amor (no dejes que nadie te diga otra cosa). Paz. #sinvergüenza #amaloquetehasidodado", comentaba la actriz en su cuenta de Instagram.