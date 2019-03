Anne Hathaway, criticada por publicar un meme ofensivo sobre las Kardashian

Anne Hathaway está a punto de estrenar su nueva película, 'Alicia a través del espejo', y al parecer ha hecho muy buenas migas con sus compañeros de reparto, sobre todo con Helena Bonham Carter, pues esta semana ha publicado un meme ensalzando a la actriz que no ha sido santo de la devoción de muchos de sus seguidores.

Anne decidió sacar su sentido del humor a relucir con una imagen en la que aparece Helena junto a las palabras "En un mundo de Kardashians… Sé una Helena Bonham Carter". Este mensaje ha provocado la discordia entre los fans de la intérprete, pues hacía referencia a dejar de ser superficial para convertirte en una mujer más interesante.

Al darse cuenta de que los seguidores de las Kardashian se habían sentido ofendidos ante esta infravaloración del popular clan, Hathaway borró el post y lo cambió por una nueva en la que se podía leer "Post eliminado por una crítica no intencionada" y que apoyó con la siguiente frase: "Nunc a se me ocurrió que estaba enfrentando a unas personas en contra de otras. No es mi estilo. Paz".

Así, la actriz consiguió que a muchos les pareciera adecuada esta decisión, aunque otros lamentaron que hubiese borrado el meme, pues bien es sabido que las Kardashian tienen una amplia legión de fans, pero que los haters también están por todas partes.