Anne Hathaway, la celebrity más odiada en las redes sociales

Dice el refrán que del amor al odio sólo hay un paso y cuánta razón tiene. Nuestras celebrities son muy queridas pero también muy odiadas, tal y como demuestra el fenómeno de los 'heaters' que refleja el último número de la revista Grazia. Y, como no podía ser de otra manera, la manera de 'odiar' más de moda no es otra que las redes sociales. ¡Qué peligro!

Anne Hathaway es oficialmente en estos momentos 'the girl we love to hate' o, lo que es lo mismo, la chica que amamos odiar. Multitud de críticas a la ganadora del Oscar han hecho mella en revistas como People y hasta el mismísimo The New York Time. Al parecer, el fenómeno ha sido tal que en el programa de Howard Stern del pasado 25 de marzo se abrió todo un debate.

Según informa Grazia, periodistas de renombre, escritores y otros profesionales acusan a Anne de ser sobreactuada y en su discurso de los Oscar se produjeron hasta 19.685 tuits, casi todos de lo más criticones. Eso sí, la actriz no es la única y antes que ella fue su compañera de profesión Gwyneth Paltrow la que se alzó con el trono de las odiadas en el mundo celebritero.

Y en el mundo de las menos queridas también está Kristen Stewart, que después de serle infiel a Robert Pattinson tuvo que soportar todo un aluvión de críticas. Pero peor aún es el caso de Kim Kardashian, quien afirmó que lee libros por primera vez para impresionar a su marido y que desea hacerse amiguita de 'celebs' como Beyoncé. No obstante, la intención no es recíproca y la cantante ha dicho sobre ella que lo suyo es 'beyond cheesy', osease, más allá de la horterada.

Mucho ojo porque los hombretones también están en el punto de mira y Ben Affleck, Kanye West, Russell Brand y el polémico Justin Bieber están en la lista negra. ¿Tendrán miedo las celebrities de los 'heaters'?