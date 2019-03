Anna Camp y Skylar Astin, los actores de 'Dando la nota', están comprometidos

¡Parece ser que los compromisos son la nueva moda en Año Nuevo! Anna Camp, actriz de 'Dando la nota', ha revelado que está comprometida con su compañero de reparto, Skylar Astin. El joven es cinco años menor que ella y comenzaron a salir meses antes de que el exmarido de la intérprete, Michael Mosley, presentase el divorcio.

Emocionada, Anna escribió en Instagram: "Él me lo ha pedido. ¡Yo he dicho que sí!". La foto que acompaña al mensaje no deja lugar a dudas de la alegría que les produce a ambos su compromiso, ya que aparecen súper sonrientes y mostrando el bonito anillo que Skylar ha elegido para la ocasión.

Esta será la segunda boda para Anna, quien ya le dio el "sí, quiero" al actor de 'Scrubs' en 2010 después de una relación de unos dos años. El exmatrimonio se separó debido a "diferencias irreconciliables" en 2013, pero ahora Anna vuelve a sonreír gracias a su nuevo prometido. ¡Enhorabuena!