Angelina Jolie toma clases para refinar sus modales

Angelina se encuentra en plena promoción de su última película, 'The Tourist', y en una de sus múltiples entrevistas no se ha cortado en reconocer que ha necesitado de clases de modales para refinarse un poco y dar vida a Elise Ward. La actriz de 35 años no es tan perfecta como muchos piensan, y asegura que muchos dejarán de admirarla conforme pasen los años y la vejez llegue a ella.