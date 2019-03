Angelina Jolie se sincera: "Nunca quise estar embarazada, ni pensé en mí misma como una madre"

A pesar de que Angelina Jolie ha terminado siendo madre de seis maravillosos hijos, la actriz nunca se lo hubiera imaginado hace unos años, según unas declaraciones que realizó en una entrevista que concedió para Associated Press en Camboya durante la grabación del filme que está dirigiendo ahora mismo, 'First They Killed My Father'.

En la citada conversación, la actriz declaró: "Nunca quise estar embarazada. Nunca pensé en mí misma como una madre". Una forma de pensar en principio muy clara que cambió totalmente en un viaje que realizó como embajadora de Buena Voluntad de la ONU a Camboya después de estar en contacto directo con todo tipo de personas desfavorecidas: "Estaba claro para mí que mi hijo estaba en el país, en alguna parte", aseguró.

Y estaba en lo cierto, pues su primer hijo adoptado en 2002, Maddox, procede del país y fue solo el principio de la felicidad que le ha traído el ser madre. El adolescente de 14 años está ayudando a Angelina en el rodaje de su película, una adaptación al cine del libro de memorias sobre los Jemeres Rojos escrito por la superviviente Loung Ung. El escrito narra el genocidio de Camboya durante la década de 1970.

Una historia totalmente diferente fue la que le llevó al país asiático por primera vez, la que protagonizó con el papel de Lara Croft, 'Tomb Raider': "Cambió mi perspectiva, me di cuenta de que había mucho sobre la historia que no me habían enseñado en la escuela, y por lo tanto sobre la vida", comentó en la entrevista. La calidez con la que le acogió la gente de Camboya produjo en ella un profundo cambio que reúne ahora sus diversos mundos: la industria del cine, su familia y sus intereses humanitarios.