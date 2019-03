Angelina Jolie rompe su silencio después de su divorcio con Brad Pitt

LA ACTRIZ HA CRITICADO A DONALD TRUMP

No nos sorprende que Angelina Jolie se haya manifestado sobre las políticas migratorias que está llevando a cabo Donald Trump. La actriz, que siempre ha destacado por estar involucrada en la ayuda humanitaria y caracterizada por una gran solidaridad, ha escrito un artículo de opinión en The New York Times que está dando la vuelta por la red. Contundente y clara, Angelina ha disparado verbalmente al actual presidente de Estados Unidos.