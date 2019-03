Angelina Jolie reaparece en los Kid's Choice Awards 2015 junto a sus hijas Siloh y Zahara tras la operación

Alegre y recuperada de su operación de extirpación de ovarios, la guapísima actriz reapareció en la gala de los Kid's Choice Awards en muy buena compañía. Sus dos hijas Siloh y Zahara le apoyaron en todo momento en una noche llena de emoción. Y es que la Angelina se alzaba con el galardón de Mejor Villano Favorito por su papel como 'Maléfica' en unos premios donde el jurado son los más jóvenes de Estados Unidos.

Las hijas de Angelina Jolie y Brad Pitt, Siloh y Zahar, pasaron una noche muy especial entres risas y muchos besos, orgullosas de tener una mamá tan valiente.

Por su parte, la actriz aprovechó la ocasión para hacer un discurso muy emotivo donde aseguraba que se sentía como 'Maléfica'. "Cuando era una niña me dijeron que era diferente. Pero me he dado cuenta que ser diferente es bueno. Sé tu mismo", aseguraba Jolie. "Cuando alguien te diga que eres diferente, solo sonríe y manten la cabeza en alto y siéntete orgulloso".

Los Kid's Choice Awards serán difíciles de olvidar para la actriz tanto por el premio como por el momento tan delicado que ha superado.