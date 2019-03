Angelina Jolie reaparece feliz con sus hijos tras la confesión de Brad Pitt

Tras las últimas declaraciones de Brad Pitt, Angelina Jolie ha reaparecido con sus seis hijos mientras daban un paseo por California. Los pequeños se dejaron ver sonrientes con su madre mientras disfrutaban de un gran día. Aunque se mantiene alejada de la vida pública, Angelina ha dado muestra de que su familia ha sido un gran apoyo tras la ruptura con Brad.

Desde que Brad habló de los motivos de su separación a la revista GQ Style, esta ha sido la primera vez que se ve a Jolie con sus hijos. En la entrevista, el actor reconoce parte de sus errores, y recuerda su momento como pareja de Jolie."Gané la lotería y seguía desperdiciando mi tiempo en esas actividades vacías", así confirmaba el actor que sus problemas con el alcohol acabaron con su matrimonio.

A pesar de este complicado momento por el que está pasando la familia, la actriz no se separa de sus pequeños. "Es un momento muy difícil. Somos una familia y siempre lo seremos. Lo superaremos y seguiremos siendo una familia". Y añadió: "Muchas personas se han encontrado en esta situación. Toda mi familia ha pasado por un difícil momento. Estoy centrada en mis niños, nuestros niños", así declaró en una entrevista a la BBC, con motivo de la presentación de 'First They Killed My Father'.