En el año 2016, Angelina Jolie y Brad Pitt anunciaron que habían decidido divorciarse después de 11 años de relación, dos como casados y seis hijos en común.

Desde entonces, poco se ha sabido de la vida sentimental de ellos. Al protagonista de 'Once Upon a Time in Hollywood' se le relaciono con su ex novia, Jennifer Aniston, en varias ocasiones.

Sin embargo, sobre la protagonista de 'Maléfica' no han salido noticias de su vida íntima, lo que quiere decir que podría haberse dedicado plenamente a su trayectoria profesional y a su familia.

Y es que Jolie no ha tenido precisamente una vida fácil, pues ha pasado por un cáncer, una doble mastectomia y la separación con su pareja.

Esta semana los seguidores de la actriz se han preocupado enormemente por su estado de salud debido a la extrema delgadez que ha lucido en sus últimas apariciones públicas. Además, según el seminario NW, la actriz se habría negado, supuestamente,comer debido al estrés y la ansiedad que está pasando en estos momentos.

El medio anteriormente citado también ha revelado que sus hijos estarían preocupados por la rutina alimenticia que estaría llevando.

...

Seguro que te interesa...

Angelina Jolie confiesa por primera vez cuál fue el motivo por el que se separó de Brad Pitt