Angelina Jolie posa sonriente junto a sus hijas sobre la alfombra roja

Parece que tras su divorcio de Brad Pitt, Angelina Jolie ha decidido centrarse en sus hijos. Desde su separación, la actriz a las diferentes premieres acompañada de sus hijos.

Este pasado 20 de octubre, Jolie acudió a la premiere de 'The Breadwinner' acompañada de sus dos hijas Shiloh, de once años, y Zahara, de 12. Una premiere a la que acudieron protagonizando un cuidado 'black and white', y es que mientras Angelina optó por un traje diseño Blanco, sus hijas apostaron todo al negro.

Desde hace tiempo parece que Angelina ha decidido enseñarles a sus hijos los entresijos de Hollywood.