Angelina Jolie pide matrimonio a Brad Pitt

Angelina Jolie es quien lleva los pantalones en la mansión Pitt- Jolie. Brad vive al ritmo de los vientos que le dan a la guapa Angelina. Si primero no querían tener hijos y no casarse, ahora tenemos dos hijos y... le compro un anillo porque me quiero casar.

El mundo online está revolucionado con la compra de un anillo valorado en unos 300.000 euros. Angelina espera que este anillo no sirva sólo como regalo para el actor en su 47 cumpleaños sino como alianza de matrimonio según el diario 'Star Sunday'.

El anillo lleva escrito, según las mismas fuentes, cada uno de los nombres de sus hijos y el de Angelina. Es un regalo muy especial y muy simbólico para Jolie, esperemos que a Brad Pitt le guste mucho y ¿aceptará Brad casarse con Angelina?