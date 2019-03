Angelina Jolie pasa de nuevo por el quirófano para extirparse los ovarios

Angelina Jolie volvió a pasar por quirófano la semana pasada para extirparse en esta ocasión los ovarios y las trompas de falopio y así reducir las posibilidades de sufrir un posible cáncer en el futuro.

Ya en el año 2013 la actriz se sometió a una doble mastectomía con el mismo propósito: evitar esta enfermedad. Y es que tras el fallecimiento de su madre a los 56 años a causa de un cáncer de mamá, llevó a que Angelina tomara esta decisión.

“Puedo decirles a mis hijos que no tienen que temer porque me vayan a perder por un cáncer de mama”, declaró Angelina. Además añadió: “No podré tener más hijos y espero algunos cambios en mi físico pero estoy tranquila, no es algo a lo que temer”, aseguró.