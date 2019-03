Angelina Jolie, nuestra 'reina celebrity' tras someterse a una doble mastectomía

LA ACTRIZ HA ESTADO APOYADA POR BRAD PITT EN TODO MOMENTO

Enfrentarse a un cáncer nunca es fácil y hace falta ser muy valiente. Angelina Jolie no sólo lo ha sido al someterse a una doble mastectomía para reducir sus posibilidades de padecer cáncer de mama, enfermedad de la que falleció su madre, sino que además ha contado su experiencia al The New York Times para animar a las mujeres que están en su misma situación. Por esa actitud digna de admiración, esta semana se sienta en nuestro trono. ¡Enhorabuena!