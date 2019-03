Angelina Jolie, muy criticada por su aspecto físico en la presentación de la película 'Kung Fu Panda 3'

Desde el pasado mes de noviembre, la actriz Angelina Jolie no aparecía en un evento o posaba ante un photocall. Algo que volvió a hacer ayer, como tantas otras veces, en la presentación de la película de animación 'Kung Fu Panda 3' donde la intérprete pone voz a uno de los personajes.

Después de que Angelina fuera fotografiada ante los focos y las primeras imágenes de ella aparecieran en las redes sociales, se desató un aluvión de comentarios sobre el aspecto físico de la actriz, recalcando la extremada delgadez en la que se encuentra.

Bien es cierto que Jolie apareció también con un estilismo muy sobrio todo de negro con un vestido corto y ancho, que no marcaba su figura, lejos de los vestidos de gala que suele lucir en las premieres. Esta no es la primera vez que se especula sobre el estado de salud de la mujer de Brad Pitt o que se comenta lo delgada que está. Por el momento Angelina no ha hecho ninguna declaración al respecto.