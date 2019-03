Angelina Jolie, una mujer luchadora que se alza con la merecida corona ‘celebritera’

CELEBRITY DE LA SEMANA

Angelina Jolie es una todoterreno. Aunque sufre hepatitis C desde hace años, no ha parado ni un segundo. Su carrera profesional delante y detrás de las cámaras sigue viento en popa, saca adelante a su numerosa familia y su continua lucha por ayudar a los necesitados, no decae. Ahora es ella la que necesita un trasplante de hígado, así que por ser una mujer tan luchadora, ha subido al trono ‘celebritero’ para recibir su corona.