Angelina Jolie, Kim Kardashian y Jennifer López, entre las celebrities que se han casado al menos tres veces

Algunos aún siguen buscando el amor...

La actriz de 'Beverly Hillls 90210', Jennie Garth, acaba de casarse por tercera vez. Pero parece ser que pasar por al altar más de una vez no es algo muy extraño para nuestros famosos. Ya que muchos no se han casado ni una, ni dos, sino tres o más veces. Demi Moore, Pamela Anderson, Carolina de Mónaco y Milla Jovovich son algunas de las celebs que conocen bien las tradiciones nupciales, ya que todas han pasado tres veces por el altar. Pero sin duda la actriz que se lleva el récord no es otra que Elizabeth Taylor, que se casó ocho veces.