Angelina Jolie, Jennifer López, Kristen Stewart y muchos más famosos entre los que han sufrido un accidente de tráfico

Famosos que han sufrido accidentes de tráfico

Las Kardashian han sufrido recientemente un accidente de tráfico mientras las grababan para un capítulo de 'Keeping Up With The Kardashians'. Aunque el golpe sólo se quedó en un susto, las hermanitas no han sido las únicas celebs que han sufrido un accidente en carretera. En Celebrities.es repasamos a los famosos que por desgracia han tenido algún que otro susto en carretera: Angelina Jolie, Jennifer López, Sandra Bullock, Kristen Stewart, Noelia López... ¡Pobres!