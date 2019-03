Angelina Jolie indignada por una llamada de Brad Pitt a Courteney Cox

PIENSA QUE QUIERE ACERCARSE A SU EX, JENNIFER ANISTON

Angelina Jolie ha vuelto a sacar las garras. La actriz se puso hecha una fiera cuando se enteró de que Brad había llamado a Courteney Cox para interesarse por cómo estaba tras su reciente divorcio de David Arquette. En teoría no habría ningún problema, si no fuera por el pequeño detalle de que Courteneyes la mejor amiga de su ex Jennifer Aniston.