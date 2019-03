Angelina Jolie habla por primera vez de su divorcio con Brad Pitt

Tras protagonizar el divorcio más sonado de 2016, Angelina Jolie ha vuelto a reaparecer y ha hablado por primera vez sobre este duro proceso que está afectando a toda la familia. La intérprete ha viajado hasta Camboya junto a sus seis hijos para presentar su nueva película como directora 'Primero mataron a mi padre: una hija de Camboya recuerda'.

Con motivo del estreno, Angelina ha concedido una entrevista en exclusiva para la cadena BBC donde ha hablado por primera vez sobre su divorcio con Brad Pitt.

Aunque la intérprete parece siempre mostrar una imagen un tanto fría, en esta ocasión Angelina no ha podido ocultar que, aunque han pasado ya unos cuantos meses desde que se anunció su separación, no puede evitar desquebrajarse cada vez que habla de este tema: "No quiero decir mucho acerca de esto, excepto que es un momento muy difícil. Somos una familia y siempre lo seremos. Lo superaremos y seguiremos siendo una familia. Mucha gente se encuentra en esta situación y me centro en mis hijos y en seguir adelante", explicaba Angelina con los ojos repletos de lágrimas.

Un viaje al que acudido acompañada de todos sus hijos, y es que desde que se anunció el divorcio de la famosísima pareja, la actriz ha encontrado el mejor apoyo en sus hijos.