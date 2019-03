Angelina Jolie se enfada con Hollywood por el apoyo que está recibiendo Brad Pitt

Después de protagonizar uno de los divorcios más sonados de 2016, la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt sigue ocupando portadas.

Ahora, varios medios estadounidenses, han publicado que la intérprete se siente muy molesta con Hollywood por el enorme apoyo que están dando a su exmarido.

"Angie tuvo que ver como sus compañeros animaban y apoyaban públicamente a su ex. Al parecer, Hollywood no ha aprobado la forma en que Jolie ha vapuleado al padre de sus hijos tras su divorcio y no ocultan su alegría de volver a verle sonreír. Algo que molesta mucho a Angelina que no soporta verle tan contento", confesaba una fuente a OK! Magazine.