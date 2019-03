Angelina Jolie desmiente que haya boda, embarazo o adopción

Primerísimo plano de Angelia Jolie para la revista Vanity Fair. Una imagen tan contundente como las declaraciones hechas para la edición de octubre de dicha revista: no hay boda, ni embarazo ni adopción. Al menos, por el momento...



Brad Pitt y ella son felices tal y como están. La actriz se ríe acerca de los rumores de boda o embarazo ya que desde que se conocieron en 'Mr & Mrs Smith' la prensa los ha querido hacer pasar por el altar. Ellos siempre han insistido que hasta que no se acepte el matrimonio homosexual, no habrá enlace que valga, y que a pesar de que los medios aseguraban que habían cambiado su mentalidad..., ¡no hay boda!.

Angelina Jolie también cuenta sus temores ya que pronto debutará como directora en una película escrita por ella misma. Y claro, como la actriz ha dicho: "Brad me apoya mucho, pero es muy difícil separar. Es complicado ser crítico con la persona que amas, así que no creo que sea un juez justo".

Valeeeee, con estas palabras de enamorada nos conformamos con que no haya boda, embarazo o adopción. Por lo que parece, sí que es verdad que son unos felices enamorados tal y como están. ¡Qué envidia nos dan!