Angelina Jolie confiesa que no encuentra nada bueno en estar soltera

Hace un año que Angelina Jolie y Brad Pitt se convertían en noticia mundial tras salir a la luz su separación. Un año que ha dado mucho de sí y en el que ambos protagonistas se han tenido que adaptar a todos los cambios que han vivido.

Uno de ellos ha sido tener que volver a la soltería, un estado que la actriz ha confesado en una entrevista al diario suizo 'SonntagsBlick' que no le ve nada de bueno: "No hay nada que me guste. No es algo que quería", revela Jolie.

Uno de los motivos es porque Angelina ha tenido que estar pendiente de su familia después del divorcio por lo que ha dejado de lado su carrera profesional en estos meses: "Ahora empiezo de nuevo a encontrar el balance adecuado entre mi vida en el hogar y mi profesión. Toda madre sabe cuán difícil es esto y a mí me cuesta especialmente. Adoro ser madre. Lo que falta es tiempo para encontrarme a mí misma", se sincera.

La intérprete está muy orgullosa de cómo han gestionado el tema de la separación sus hijos y lo mucho que se han ayudado entre ellos: "Sobre todo los hermanos mayores cuidaron de sus hermanos pequeños y también me han apoyado a mí. Es tranquilizador que mis hijos estén tan unidos y se cuiden mutuamente. Eso me da paz, porque llegará el día en que yo ya no esté", concluye así en esta sincera entrevista.