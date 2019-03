Angelina Jolie celebra su 38 cumpleaños tras los últimos altibajos de su vida

Lo de Angelina Jolie podemos decir que es una carreraza de éxito. Empezó a los 15 años trabajando como modelo con ese cuerpazo que Dios le ha dado y fue en 1993 cuando interpretó su primer papel protagonista en la película de bajo presupuesto 'Cyborg 2'. En Hollywood no tardaron en descubrir el talento heredado de su padre, también actor, y la hemos visto dándolo todo en peliculones como 'Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida', 'Alejandro Magno' y ' Sr. y Sra. Smith'.

En esta película, grabada en 2005, trabajó junto al que hoy es su mayor apoyo: Brad Pitt. Con él ha formado una familia con seis hijos en común, tres de ellos biológicos, y tres adoptados. Y es que los 'Brangelina' son famosos por su importante labor humanitaria, como ha demostrado en numerosas ocasiones. Una de las más sonadas, los el millón de dólares que donó junto a su chico en 2010 para ayudar a Haití tras el devastador terremoto de 2010.

Actualmente Angelina no vive uno de sus mejores momentos. Acaba de someterse a una doble mastectomía para reducir sus posibilidades de padecer un cáncer de mama, debido al gen defectuoso que posee. Esta enfermedad acabó con la vida de su madre y hace tan sólo unas semanas con la de su tía Debbie. Planea extirparse los ovarios para reducir sus posibilidades de este otro tipo de cáncer y ha dejado testimonio de lo vivido en un artículo al The New York Times para animar a todas las mujeres que lo padecen o lo podrían padecer.

Guapa a rabiar, Angelina Jolie es todo un modelo seguir y aunque en su juventud reconoce que fue rebelde, lo cierto es que ha sabido sentar la cabeza y que todo el mundo le apoya. Hoy cumple 38 primaveras y desde aquí le mandamos mucho ánimo. ¿Qué le regalará Brad? ¡Happy birthday Angelina!